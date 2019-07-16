https://static.news.ru/photo/11407728-a7c2-11e9-9c75-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении проект закона, вводящего административную ответственность для должностных лиц при нарушении режима работы и отдыха водителей.

Санкции устанавливаются для шофёров, осуществляющих коммерческие перевозки людей или грузов, передаёт РИА Новости .

Согласно документу, выход транспорта со сломанным тахографом или без него карается штрафом от трёх до пяти тысяч рублей. Должностное лицо, разрешившее такой машине выход на линию, заплатит от семи до 10 тысяч, а юридическое лицо — от 20 до 50 тысяч. Кроме того, власти могут приостановить деятельность компании на срок до 90 дней.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все междугородние автобусы и большегрузы должны иметь исправный прибор.

Если по действующему законодательству штраф за подобные нарушения платит фактически сам водитель, то этим законопроектом мы вводим ответственность, в первую очередь, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что ГД одобрила предложенные правительством проекты законов, направленные на борьбу с фальсификацией прохождения техосмотра (ТО) автомобилей. Документы были приняты в третьем, окончательном чтении.