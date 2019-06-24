Полноценное горячее питание должно быть обеспечено как минимум в начальной школе, где должны быть и сок, и молоко, и это должно быть сбалансированное качественное питание с тем, чтобы дети росли здоровыми, сильными, — сказал он на парламентских слушаниях в ГД.