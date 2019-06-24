Депутаты Госдумы подготовили законопроект об обеспечении всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин рассказал, что обязательно должно входить в меню.
Полноценное горячее питание должно быть обеспечено как минимум в начальной школе, где должны быть и сок, и молоко, и это должно быть сбалансированное качественное питание с тем, чтобы дети росли здоровыми, сильными, — сказал он на парламентских слушаниях в ГД.
Володин уточнил, что законопроект изучается в правительстве.
Ранее Министерство просвещения организовало конкурс для формирования единой концепции модели системы организации горячего питания в школах России. Это связано с обнаружением низкого качества пищи и вытеснением горячей еды буфетной продукцией, писал News.ru.