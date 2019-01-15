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Закон против «билетной мафии» принят в первом чтении

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Государственная дума РФ приняла в первом чтении документ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Проект предусматривает наказание для билетных спекулянтов.

Авторы предлагают наказывать «театральную мафию» штрафами от 100 до 300 тысяч рублей. Поправки собираются внести в КоАП. Размер денежных взысканий может поменяться, сообщает ФАН.

Первый заместитель руководителя комитета ГД по культуре Елена Драпенко заявила, что под санкции рискуют попасть честные зрители, желающие продать билет из-за форс-мажора. Все замечания, полученные в ходе обсуждения, откорректируют ко второму чтению.

«Победить „билетную мафию“ можно только одним [способом] — плохие спектакли показывать. Но мы по этому пути не пойдём», — заявила чиновница.

Она добавила, что перекупщики в своё время «расцвели» благодаря «сотрудничеству» с администрациями театров.

«Сращивание было администрации с криминалом, многие проблемы были связаны с руководством театров, которые договаривались и получали какой-то откат. Теперь этого нет, сейчас администрация [учреждений] борется вместе с нами», — добавила чиновница.

Ранее News.ru писал о дате открытия обновлённого столичного театра «Сатирикон». Ремонт в здании завершат к декабрю 2019 года.


#госдума #БИЛЕТЫ #театр
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