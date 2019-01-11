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Закон о безопасности Рунета создаст критическую уязвимость

Frank May /picture alliance/ Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Эксперты АНО «Цифровая экономика» предупредили правительство о том, что законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Андрея Лугового по защите Рунета от угроз со стороны других государств приведёт к многочисленным сбоям в работе всей системы связи в России, а также потребует серьезных бюджетных затрат.

Как рассказал изданию The Bell представитель пресс-службы организации, предлагаемые меры противоречат целям повышения устойчивости работы сети Интернет в России и российских интернет-ресурсов.

«Предложенная модель вместо повышения надежности российского сегмента Интернета создает для него критическую уязвимость», — подчеркнули эксперты.

Кроме того, возникнут дополнительные расходы бюджета на закупку дорогостоящего оборудования для маршрутизации трафика, его сервисное обслуживание и содержание каналов связи. Специалисты также прогнозируют, что операторам придётся компенсировать абонентам ущерб, причинённый в моменты управления трафиком государственной структурой.

«Даже часовая остановка транзакций в сфере электронной коммерции будет стоить государству десятки миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru писал о том, что в Госдуму внесён законопроект о создании системы доменных имён для защиты инфраструктуры в случае блокировки извне. Проект предусматривает создание специального центра для мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Центр проследит за доступностью услуг связи на территории всей страны. А операторы связи скоординируют усилия при экстренных случаях. Это обеспечит россиянам надёжное интернет-соединение.


#законопроекты #технологии #интернет #рунет
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