https://static.news.ru/photo/1c74ada0-a7d9-11e9-ad46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Закон, ограничивающий использование вейпов и кальянов в общественных местах, может быть принят до конца 2019 года и вступить в силу с 1 января 2020-го. Об этом заявил один из его соавторов сенатор Валерий Рязанский.

По его словам, несмотря на поддержку инициативы со стороны кабмина, парламентариям предстоит серьёзная работа по принятию закона, поскольку табачное лобби будет противостоять введению ограничений, сообщает РИА Новости .

Документ, о котором идёт речь, предусматривает введение понятия «электронное курительное изделие», запрещает демонстрацию курения вейпов и кальянов в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей, и запрещает продажу этих устройств несовершеннолетним. Кроме того, законопроект предполагает проектирование специально отведённых мест для курения вейпов и кальянов.

Ранее News.ru писал, что курение электронных сигарет и кальянов может привести к серьёзным инфекционным заболеваниям, в числе которых туберкулёз и неизлечимая «попкорновая болезнь лёгких» (облитерирующий бронхиолит). Российские специалисты отмечают, что одной из причин заражения может стать отсутствие профилактической дезинфекции, а также необходимой санитарной обработки нагревательных табачных приборов.