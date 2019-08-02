https://static.news.ru/photo/3c9f71aa-b55d-11e9-a128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья. Документ был разработан группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации , направлен на предотвращение мошенничества с жильём граждан.

Документ запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения либо доли в праве на общее имущество, а также права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Одновременно устанавливаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) по аналогии с МФО.

С 1 июля 2020 года минимальный капитал МКК должен составлять 1 млн рублей. В следующие четыре года эта планка будет увеличиваться на 1 млн рублей ежегодно. С 1 июля 2024 года она будет составлять 5 млн рублей.

Как писал News.ru, ранее Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета, а также ратифицировал протоколы, изменяющие устав и правовой статус Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).