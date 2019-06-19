https://static.news.ru/photo/f206f8ac-9284-11e9-8f75-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает продление до 1 марта 2022 года упрощённого порядка строительства и регистрации прав в отношении жилых и садовых домов.

Речь идёт о строениях, которые были возведены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных гражданам до 4 августа 2018 года.

В отношении домов, строительство которых было начато до указанной даты, законом предлагается «установить бессрочно возможность использования упрощённого уведомительного порядка». В соответствии с ним правообладателю земельного участка необходимо направить в орган, выдающий разрешения на строительство, только один документ — уведомление об окончании такового.

В законе предлагается предоставить россиянам выбор: самим подавать в Росреестр документы на госрегистрацию прав на жилые и садовые дома или ожидать, когда это сделают уполномоченные органы местного самоуправления. Кроме того, документ обязывает указанные органы информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках и процедуре оформления прав на них, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал о том, что россиян ожидает «гаражная амнистия». Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития.