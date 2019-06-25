Госдума приняла во втором чтении законопроект о борьбе с «билетной мафией» на пленарном заседании 25 июня.
В его новой редакции предусмотрены нюансы, связанные с возвратом билетов. Эта инициатива была внесена в нижнюю палату парламента осенью 2018 года, когда произошёл скандал, связанный с МХТ имени Чехова, передаёт
Согласно новому документу, цена, указанная на билете, должна соответствовать стоимости, за которую их продают те или иные организации. Продажа может осуществляться только уполномоченными лицами после заключения договора. Они вправе взимать с этих организаций плату за свои услуги, не превышающую 10% от стоимости билета.
Ранее News.ru писал о том, что ГД готова внести изменения в законодательство, чтобы не допустить уменьшения количества бюджетных мест в российских вузах.