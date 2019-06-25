https://static.news.ru/photo/76a609d2-9748-11e9-99aa-fa163e074e61_1024.jpg МХТ имени Чехова Фото: АГН «Москва»

Госдума приняла во втором чтении законопроект о борьбе с «билетной мафией» на пленарном заседании 25 июня.

В его новой редакции предусмотрены нюансы, связанные с возвратом билетов. Эта инициатива была внесена в нижнюю палату парламента осенью 2018 года, когда произошёл скандал, связанный с МХТ имени Чехова, передаёт РИА Новости .

Согласно новому документу, цена, указанная на билете, должна соответствовать стоимости, за которую их продают те или иные организации. Продажа может осуществляться только уполномоченными лицами после заключения договора. Они вправе взимать с этих организаций плату за свои услуги, не превышающую 10% от стоимости билета.

Ранее News.ru писал о том, что ГД готова внести изменения в законодательство, чтобы не допустить уменьшения количества бюджетных мест в российских вузах.