https://static.news.ru/photo/5a6bb10a-9e72-11e9-a013-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Судьи в Архангельской области стали чаще привлекать заключённых местных тюрем к административной ответственности за татуировки. Осуждённые наносят на тело нацистскую символику, публичная демонстрация которой запрещена, заявил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По его словам, с начала 2019 года инстанции семь раз штрафовали граждан за подобные изображения. Сотрудники колоний, обнаружив на коже татуировку в виде, например, свастики, составляют справки-объективки, пишет Znak .

Суды организуют видеоконференцсвязь, обеспечивают конвойную доставку осуждённых в суды, которые всем назначают штрафы. Подобной ерундой страдают сотрудники колоний 1, 4, 21 УФСИН по Архангельской области. А судьи им потакают, — написал активист в своём официальном Telegram-канале.

Статья 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), кроме штрафа в размере до 2 тысяч рублей, предполагает конфискацию предмета административного правонарушения. Но как суды поступают в случае татуировки на теле осуждённых, не уточняется.

Ранее News.ru сообщал, что британские учёные обратили внимание на обладателей татуировок и пирсинга. Согласно их исследованию, каждый пятый человек с такими украшениями на теле имеет проблемы со здоровьем.