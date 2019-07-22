https://static.news.ru/photo/fa085a48-ac68-11e9-8ab8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Филиалы колоний-поселений и исправительных центров разрешили открывать там, где есть работа для осужденных. Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс приняла Госдума, они вступят в силу с 1 января 2020.

Согласно закону, который публикует « Российская газета », появятся два типа филиалов. Одни будут работать в режиме колоний-поселений. Другие — в режиме исправительных центров, где отбывают наказание приговорённые к принудительным работам. При предприятиях появятся общежития для осуждённых. Люди будут оставаться под охраной.

Нередко предприятия в малонаселенных районах испытывают нехватку рабочих рук. С другой стороны, есть очевидные проблемы с трудоустройством осужденных. Осужденные получат возможность зарабатывать, в том числе для того, чтобы погашать свои долги по искам о возмещении ущерба, — прокомментировал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ранее News.ru писал, что заключённых в пермском крае хотят выселить в полуразрушенные здания в тайге. Такие решения приняли суды, включая Верховный суд. С 2011 году люди трудились на швейной фабрике в посёлке Кезил. Но прокуратура сочла проживание осуждённых вне колонии нарушением и обратилась в суд. Инстанции одна за одной выносили решение о выселении заключённых с территории фабрики в старые бараки. В итоге люди обратились в ЕСПЧ, жалобу поддержала даже Федеральная служба исполнения наказаний.