Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий привлекать некоторых заключённых к работе на предприятиях за пределами мест лишения свободы.
К таким группам относятся осуждённые, отбывающие наказание в колониях-поселениях и приговорённые к принудительным работам.
Организации, которые будут использовать их труд, смогут создавать на своих территориях участки исправительных центров.
Администрации таких центров станут обязаны предоставить заключённым общежития для проживания и имущество для отбывания наказания.
Как ранее писал News.ru, УФСИН Калининградской области открыло кафе для осуждённых. Оно заработало на территории ИК № 8. Интерьер помещения выдержан в морском стиле.