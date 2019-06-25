https://static.news.ru/photo/372b1d7e-9743-11e9-ac9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий привлекать некоторых заключённых к работе на предприятиях за пределами мест лишения свободы.

К таким группам относятся осуждённые, отбывающие наказание в колониях-поселениях и приговорённые к принудительным работам.

Организации, которые будут использовать их труд, смогут создавать на своих территориях участки исправительных центров.

Администрации таких центров станут обязаны предоставить заключённым общежития для проживания и имущество для отбывания наказания.

Как ранее писал News.ru, УФСИН Калининградской области открыло кафе для осуждённых. Оно заработало на территории ИК № 8. Интерьер помещения выдержан в морском стиле.