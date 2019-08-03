Турнир по шахматам между заключёнными из России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США стартует 5 августа.
Это первые столь масштабные состязания в истории. Каждую страну представят четыре человека. Участников российской команды отобрали по результатам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди осуждённых, передаёт «
Как писал News.ru ранее, заключённые одной из исправительных колоний Приморского края начали изучать китайский язык. В качестве преподавателя выступает осуждённый гражданин КНР. Это единственный такой «кружок по интересам» на территории всего Дальнего Востока.