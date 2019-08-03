Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около четырёх тысяч волонтёров с ранцевыми огнетушителями выходят в горящий сибирский лес, чтобы не подпустить огонь к жилью.

Помимо добровольцев, в тушении пожаров задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники. Также привлечена авиация МЧС России: два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и два вертолёта Ми-8 и Ми-26...