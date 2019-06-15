Лётчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево судна SSJ 100. Эксперимент будет проходить на самолёте-лаборатории Sukhoi Superjet в подмосковном Жуковском.
Предполагается, что он в точности повторит в небе полёт перед аварией. Пилоты, в свою очередь, воспроизведут все действия экипажа по данным, зафиксированным самописцами.
Данные полета будут проанализированы и, возможно, помогут специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы, — сказал ТАСС источник в авиационных кругах.
14 июня специалисты МАК опубликовали предварительный отчёт по результатам расследования авиакатастрофы в Шереметьево. Они сообщили, что на воздушном судне были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии.
Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, летевший рейсом из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия, писал News.ru.