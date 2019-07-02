https://static.news.ru/photo/33754a86-9c6d-11e9-b4cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова музыканта Святослава Вакарчука о принадлежности Крымского полуострова.

Ранее, на концерте группы «Океан Эльзы» в Харькове, её лидер оговорился и назвал Крым российским. Захарова выложила видео выступления украинских исполнителей на своей странице в Facebook, сопроводив его комментарием «Что-то я уже за них волнуюсь» и смеющимся эмодзи.

Ранее News.ru писал, что солист популярной украинской рок-группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сравнил действующего президента страны Владимира Зеленского, с которым он много лет знаком, с зомби.