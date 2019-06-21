Мария Захарова Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Украинский журналист Роман Цимбалюк замечен на «путинской» работе. Причём вынесла на всеобщее обсуждение это официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сделала репост в социальной сети публикации, где тот запечатлел себя на фоне Владимира Путина. Как отмечает «Царьград», снимок был сделан после прямой линии президента, которая состоялась 20 июня. Репортёр был одним из тех, кто присутствовал на мероприятии.

Есть такая работа — на фоне Путина фотографироваться. И её работает Роман Цимбалюк, — поиронизировала Захарова в Facebook.

News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.

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