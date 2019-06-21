https://static.news.ru/photo/28aee82e-9401-11e9-9886-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Украинский журналист Роман Цимбалюк замечен на «путинской» работе. Причём вынесла на всеобщее обсуждение это официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сделала репост в социальной сети публикации, где тот запечатлел себя на фоне Владимира Путина. Как отмечает « Царьград », снимок был сделан после прямой линии президента, которая состоялась 20 июня. Репортёр был одним из тех, кто присутствовал на мероприятии.

Есть такая работа — на фоне Путина фотографироваться. И её работает Роман Цимбалюк, — поиронизировала Захарова в Facebook .

News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.