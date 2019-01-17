Захарова высказалась о похищении российских моряков

https://news.ru/storage/news/649b77665e1bd1995ec583eed4309731/7a74e527-0ba5-4fbe-811c-b4ad9e6b42df_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Российский МИД прокомментировал ситуацию с моряками, которых похитили пираты в Гвинейском заливе и теперь требуют за них выкуп.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, министерства и посольства делают всё необходимое для разрешения данной ситуации, передаёт Nation News.

Как писал News.ru, ранее председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков сообщил, что пираты вышли на связь с судовладельцем. По его словам, захваченные россияне живы и содержатся в приемлемых условиях. В ближайшее время с захватчиками обсудят возможности вызволения, размер выкупа и страну, где те оставят российских моряков.