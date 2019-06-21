https://static.news.ru/photo/8b15733e-941a-11e9-b282-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о происходящих в Грузии событиях.

По её словам, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов прибыл в Тбилиси по приглашению и с мирными целями. Она подчеркнула, что политик никогда не принимал участие в какой-либо антигрузинской деятельности.

При этом она отметила, что российский депутат следовал рекомендациям грузинских коллег.

Его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот чем это воспетое веками гостеприимство закончилось, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель МИД РФ также заявила, что протесты проходят на фоне «неумолимого желания» грузинских властей «вернуть Абхазию и Южную Осетию».

По её мнению, радикалы в Тбилиси продемонстрировали абхазам и югоосетинцам «уровень дружелюбия и мирного потенциала», а Сухум и Цхинвал могли наблюдать, «как можно, но не нужно встречать дорогих гостей».

Как писал News.ru, ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что обострение обстановки в Грузии произошло из-за противоречий в общественно-политической жизни страны.