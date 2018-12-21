Захарова о проверках BBC: «Давно пора»

https://news.ru/storage/news/00b6b79327d559be682084acd12a05fc/88f206e8-3af3-4a73-90ff-effe9047ab61_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook прокомментировала решение Роскомнадзора начать проверку канала BBC World News, а также ресурсов британской вещательной корпорации в Интернете. Такое решение было принято в ответ на вынесение британским Ofcom решения о нарушении RT правил вещания.

«Давно пора», — написала Захарова.

По её словам, многие корреспонденты ВВС являются профессиональными и добросовестными журналистами и их в этой ситуации ей «искренне жаль». Но «грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ» не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа.

«Российская сторона предупреждала. И неоднократно», — подчеркнула спецпредставитель МИДа.

Телекомпанию RT заподозрили в необъективном освещении «дела Скрипалей», а также событий на Украине и в Сирии. В связи с этим российский канал в Великобритании может быть оштрафован или вовсе лишён лицензии на вещание.

Ранее News.ru сообщал об обещании Захаровой пожаловаться на корреспондентку BBC Ольгу Ившину, которая просила у своих информаторов во что бы то ни было отыскать российский след протестов в Париже. Свою просьбу она мотивировала тем, что редакция «требует крови».