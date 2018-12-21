USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Захарова о проверках BBC: «Давно пора»

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

общество [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook прокомментировала решение Роскомнадзора начать проверку канала BBC World News, а также ресурсов британской вещательной корпорации в Интернете. Такое решение было принято в ответ на вынесение британским Ofcom решения о нарушении RT правил вещания.

«Давно пора», — написала Захарова.

По её словам, многие корреспонденты ВВС являются профессиональными и добросовестными журналистами и их в этой ситуации ей «искренне жаль». Но «грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ» не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа.

«Российская сторона предупреждала. И неоднократно», — подчеркнула спецпредставитель МИДа.

Телекомпанию RT заподозрили в необъективном освещении «дела Скрипалей», а также событий на Украине и в Сирии. В связи с этим российский канал в Великобритании может быть оштрафован или вовсе лишён лицензии на вещание.

Ранее News.ru сообщал об обещании Захаровой пожаловаться на корреспондентку BBC Ольгу Ившину, которая просила у своих информаторов во что бы то ни было отыскать российский след протестов в Париже. Свою просьбу она мотивировала тем, что редакция «требует крови».


#МИД #роскомнадзор #мариязахарова #BBC
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 20:54, 18 декабря 2018
Захарова предложила называть украинцев сёстрами
в мире 00:31, 12 декабря 2018
Мария Захарова дала советы россиянам во Франции
политика 19:07, 2 декабря 2018
Захарова: Европу от агрессии и варварства защищает Россия
Лента новостей
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
Другие новости
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top