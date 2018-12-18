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Захарова предложила называть украинцев сёстрами

РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Официальный представитель МИДа Мария Захарова предложила называть украинцев не братьями, а сёстрами. Так она прокомментировала информацию о том, что у высокопоставленных чиновников Украины есть родственники в России.

«Министр иностранных дел Украины родился в Курске, закончил институт в Москве и женился на Марине Михайленко. Её отец, генерал-майор в отставке, в 2014 году получил медаль „За возвращение Крыма“ и продолжает жить на полуострове», — написала пресс-секретарь в своём Facebook.

Она отметила, что супруга сына украинского лидера Петра Порошенко Алексея родом из РФ и «неизвестно, сдала ли она российский паспорт». Кроме того, родственники его жены живут в Крыму, а на референдуме в 2014 году они голосовали за воссоединение с Россией, рассказала дипломат.

«Так что ещё раз представители киевского режима затянут песню, что „не братья нам“, будем называть их сёстрами», — заключила Захарова.

Как писал News.ru ранее, Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с просьбой проверить госслужащих на наличие у них родственников с российским гражданством. Он отметил, что служащим, у которых выявят родственные связи с РФ, грозит ответственность вплоть до увольнения.


#украина #МИД #Захарова
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