https://static.news.ru/photo/6e277bf8-b3a7-11e9-8b6c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила во лжи «Новую газету» после публикации материала, посвящённого гибели российских журналистов в ЦАР.

В сообщении утверждалось, что личные вещи убитых до сих пор хранятся в посольстве РФ в ЦАР и МИД, СКР и Минобороны ничего не делают для их возвращения.

Это пример очередного вранья, столь характерного для освещения данной темы, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По её словам, информация в материале газеты изложена не в фактологическом ключе, а в качестве способа манипуляции мнением и инструмента пропаганды.

Захарова добавила, что вещи погибших журналистов находятся на пути в Москву. Сотрудники «Новой газеты» могли бы об этом узнать, обратившись за комментариями в МИД, но они этого не сделали.

Вдова одного из погибших журналистов Ирина Гордиенко, в свою очередь, обвинила во лжи Захарову. Комментируя слова представителя МИДа, она заявила, что вещи погибших россиян до сих пор находятся в ЦАР. При этом Гордиенко сослалась на слова следователя Золотова.

МИД России и пальцем не пошевелило за всё это время, чтобы это исправить или поспособствовать расследованию дела, — написала в Facebook вдова журналиста.

Трое российских журналистов, работавших в Центральноафриканской республике по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, погибли в июле 2018 года. По данным СКР, по дороге в город Сибю их автомобиль остановила группа вооружённых людей, говоривших по-арабски. Они потребовали отдать им вещи и аппаратуру для фото- и видеосъёмки. Россияне отказались и были расстреляны.

Как писал ранее News.ru, Генпрокуратура РФ запросила в ЦАР дополнительные данные по делу о гибели журналистов. При этом в ведомстве отметили, что запросов о правовой помощи от африканских следователей не поступало.