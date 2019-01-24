Захарова ответила на предложение Чубайса

https://news.ru/storage/news/df5028712cb37060f638da80f867ffb4/d32a4fd6-12b5-4dc8-94ec-5b504f8bec43_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею Анатолия Чубайса перевести её ведущей в «Дом-2». Она выразила удивление, что глава «Роснано» смотрит эту телепередачу.

«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2"», — написала Захарова в Facebook.

Ранее News.ru писал, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил официального представителя МИД РФ Марию Захарову заменить на певицу Ольгу Бузову, так как словесное «мастерство» чиновницы нужно показывать по телевидению, а не в ведомстве. Чубайс сказал, что её нужно продвигать «куда-нибудь в "Дом-2"», а Ольгу Бузову — в МИД. По его мнению, Бузова сможет проводить брифинги с журналистами не хуже Марии Захаровой, так как она моложе и популярнее.