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Захарова ответила на предложение Чубайса

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

общество [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею Анатолия Чубайса перевести её ведущей в «Дом-2». Она выразила удивление, что глава «Роснано» смотрит эту телепередачу.

«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2"», — написала Захарова в Facebook.

Ранее News.ru писал, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил официального представителя МИД РФ Марию Захарову заменить на певицу Ольгу Бузову, так как словесное «мастерство» чиновницы нужно показывать по телевидению, а не в ведомстве. Чубайс сказал, что её нужно продвигать «куда-нибудь в "Дом-2"», а Ольгу Бузову — в МИД. По его мнению, Бузова сможет проводить брифинги с журналистами не хуже Марии Захаровой, так как она моложе и популярнее.


#мариязахарова #Бузова #Чубайс
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