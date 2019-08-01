Законопроект комитета Сената США о введении ограничительных мер в отношении компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», является очередным витком русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, в американском Конгрессе пока только рассматривают вопрос о новых санкциях.
Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения, — отметила она.
Захарова добавила, что пока сложно сказать, во что выльются данные дискуссии, передаёт
Как писал News.ru, ранее в представительстве компании-оператора Nord Stream 2 AG подчеркнули, что все участники реализации проекта «Северный поток — 2» намерены воплотить его в жизнь. Поэтому говорить о возможных последствиях введения США санкций против участвующих в строительстве компаний преждевременно.