https://static.news.ru/photo/754d267a-b461-11e9-882a-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект комитета Сената США о введении ограничительных мер в отношении компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», является очередным витком русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в американском Конгрессе пока только рассматривают вопрос о новых санкциях.

Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения, — отметила она.

Захарова добавила, что пока сложно сказать, во что выльются данные дискуссии, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее в представительстве компании-оператора Nord Stream 2 AG подчеркнули, что все участники реализации проекта «Северный поток — 2» намерены воплотить его в жизнь. Поэтому говорить о возможных последствиях введения США санкций против участвующих в строительстве компаний преждевременно.