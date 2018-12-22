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Захарова: США выставляют себя «посмешищем»

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

общество [ версия для печати ]

Люди, которые обвиняют Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы США в 2018 году, выставляют американский народ посмешищем, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По её словам, из-за подобных решений Соединённые Штаты «нескоро станут „снова великими“».

«Кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает», — подчеркнула она.

Как сообщал News.ru, ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран вмешались в промежуточные выборы в США. По словам Коутса, он уже направил все полученные данные президенту Дональду Трампу и министерствам.


#сша #россия #выборы #ВМЕШАТЕЛЬСТВО #МИД #Захарова
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