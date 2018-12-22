Захарова: США выставляют себя «посмешищем»

https://news.ru/storage/news/4f42a64fb752278a695cac9eecbbb089/f07d6242-f7df-4f03-8c75-5676a4ad397b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Люди, которые обвиняют Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы США в 2018 году, выставляют американский народ посмешищем, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По её словам, из-за подобных решений Соединённые Штаты «нескоро станут „снова великими“».

«Кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает», — подчеркнула она.

Как сообщал News.ru, ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран вмешались в промежуточные выборы в США. По словам Коутса, он уже направил все полученные данные президенту Дональду Трампу и министерствам.