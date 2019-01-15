USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,291 $   Brent59.93 $ Bitcoin3,677.41 $
МОСКВА0°C19:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Захарченко продолжает хранить тайну своих миллиардов

Дмитрий Захарченко Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дмитрий Захарченко

общество [ версия для печати ]

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, при обыске квартиры которого было найдено около 9 млрд рублей в различной валюте, отказывается раскрывать происхождение этих денег.

Перед очередным заседанием суда по его делу Захарченко пообещал ответить на все вопросы журналистов. Однако отказался говорить об источниках, из которых были получены денежные средства. Следствие предполагает, что Захарченко получал многомиллионные взятки от бизнесменов при проведении проверок.

Защита экс-полковника настаивает на его невиновности. По словам адвокатов, они располагают доказывающими это показаниями свидетелей, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал о том, что Захарченко попытался опротестовать в Верховном суде решение о конфискации найденного у него имущества. Поданная им кассационная жалоба была отклонена. Обнаруженные денежные средства, согласно решению суда, поступят в бюджет России.


#россия #МВД #полковникзахарченко
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
общество 10:14, 10 октября 2018
Верховный суд отклонил кассационную жалобу Захарченко
общество 13:53, 3 октября 2018
Жена полковника Захарченко улетела в США
общество 20:43, 2 октября 2018
Суд арестовал миллиардера Маркелова по «делу Захарченко»
Лента новостей
спорт 19:00
Российские гандболисты остались без плей-офф на ЧМ
происшествия 18:59
Столичный ревнивец размахивал ножом перед Росгвардией
в мире 18:59
Противозачаточный пластырь для женщин изобрели в США
политика 18:57
Украинцы станут жителями России по упрощенной схеме
происшествия 18:50
Семья первой жертвы взрыва в Шахтах получила миллион
Другие новости
общество 18:20
Путин сделал шаг к переработке мусора
Но «мусорную проблему» вряд ли удастся решить в одночасье
общество 18:15
Facebook инвестирует в новостную журналистку
общество 18:04
«Победа» может прекратить международные рейсы из Пулково
общество 17:54
Суд продлил арест Пирумову на три месяца
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top