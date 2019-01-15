Захарченко продолжает хранить тайну своих миллиардов

https://news.ru/storage/news/a16b0cb5c33924aa5757646acf5e09fa/25bb8bf2-8540-43a9-bb1f-2eb92524f224_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дмитрий Захарченко

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, при обыске квартиры которого было найдено около 9 млрд рублей в различной валюте, отказывается раскрывать происхождение этих денег.

Перед очередным заседанием суда по его делу Захарченко пообещал ответить на все вопросы журналистов. Однако отказался говорить об источниках, из которых были получены денежные средства. Следствие предполагает, что Захарченко получал многомиллионные взятки от бизнесменов при проведении проверок.

Защита экс-полковника настаивает на его невиновности. По словам адвокатов, они располагают доказывающими это показаниями свидетелей, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал о том, что Захарченко попытался опротестовать в Верховном суде решение о конфискации найденного у него имущества. Поданная им кассационная жалоба была отклонена. Обнаруженные денежные средства, согласно решению суда, поступят в бюджет России.