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ЗАГСы и нотариусы стали цифровыми партнёрами

Sergey Kovalev /Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) подключились к электронному обмену данными с нотариусами.

По словам президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, нововведение позволяет пресечь использование поддельных документов и не допустить незаконного присвоения чужого имущества.

Он отметил, что вскоре на цифровой формат взаимодействия с нотариатом перейдут также Федеральная таможенная служба (ФТС), Пенсионный фонд и Росфинмониторинг. В Росреестре благодаря электронному документообороту срок подготовки документов сократился до 1 рабочего дня.

Ранее News.ru писал о том, что Россия начала переход на электронные ПТС. Таким образом, гражданину при покупке новой машины не понадобится отдельно оформлять паспорт транспортного средства, за него это уже сделает производитель. 


#документы #ЗАГС
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