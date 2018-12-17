ЗАГСы и нотариусы стали цифровыми партнёрами

https://news.ru/storage/news/690cc5df2de16557d8cbd9f0aeba5bca/4fb432f7-bb87-418f-803a-1f8bb4d19e27_850.jpg Sergey Kovalev /Global Look Press

Органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) подключились к электронному обмену данными с нотариусами.

По словам президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, нововведение позволяет пресечь использование поддельных документов и не допустить незаконного присвоения чужого имущества.

Он отметил, что вскоре на цифровой формат взаимодействия с нотариатом перейдут также Федеральная таможенная служба (ФТС), Пенсионный фонд и Росфинмониторинг. В Росреестре благодаря электронному документообороту срок подготовки документов сократился до 1 рабочего дня.

Ранее News.ru писал о том, что Россия начала переход на электронные ПТС. Таким образом, гражданину при покупке новой машины не понадобится отдельно оформлять паспорт транспортного средства, за него это уже сделает производитель.