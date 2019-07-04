https://static.news.ru/photo/dd659e28-9e80-11e9-abb2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Кировский районный суд Екатеринбурга признал невиновным Дмитрия Молодцова. Мужчина был задержан во время протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади.

Доказать невиновность ему помогла видеозапись, которую он вёл в момент задержания. На кадрах видно, что мужчина в одиночестве подошёл к автобусу, куда сажали задержанных, и полицейские его туда запихнули.

При этом на самом деле он просто гулял с другом возле места проведения митинга, а увидев толпу, решил сделать несколько кадров.

Молодцов стал первым задержанным, признанным невиновным. Его друга суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции протеста, передаёт « Инетрфакс ».

Ранее News.ru писал, что правнук священномученика Георгия Бегмы Андрей Жиронкин обратился в администрацию Екатеринбурга с просьбой о переименовании улицы Хохрякова в центре города. Свою инициативу он объяснил тем, что этот большевистский деятель повинен в расправе над его предком и царской семьёй.