Кирилл Жуков, которого задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, не признает вину. Он также отрицает обвинения в применении насилия, сообщил глава правозащитной организации АГОРА Павел Чиков.
По его словам, Жуков задержан на 48 часов. Заседание суда, на котором задержанному изберут меру пресечения, состоится 2 августа, передаёт
Ранее News.ru писал, что правоохранительные органы проводят обыски по делу о массовых беспорядках во время состоявшейся 27 июля в Москве несанкционированной акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенными до выборов. Известно о задержании одного человека.