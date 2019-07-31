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Смертность от туберкулёза в России с 2005 по 2018 год уменьшилась в 3,8 раза, а за прошедший год показатель – почти на 10%.

Согласно докладу «Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в Российской Федерации в 2018 году», в прошлом году зафиксировано 8617 смертей от этой болезни, а показатель смертности составил 5,9 случаев на 100 тысяч...