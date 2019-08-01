https://static.news.ru/photo/1da5cf4c-b472-11e9-80a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Руслан Шамсутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, арестованные по подозрению в подготовке теракта в Татарстане, могли планировать массовое отравление сотрудников силовых органов и захват заложников, сообщил представитель следствия.

По версии правоохранительных органов, возможные участники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) хотели получить с помощью яда служебную информацию, а затем убить представителей закона, пишет « Интерфакс ».

Оба фигуранта заявили, что не собирались совершать никаких преступлений.

Я знаю, что то, что мне инкриминируют, я не совершал. Все было вообще по-другому, — уверяет Зайнагутдинов.

Шамсутдинов же уверен, что изъятые у него «порошки» были «подкинуты».

Ранее News.ru сообщал, что суд в Татарстане арестовал Руслана Шамсутдинова и Ильшата Зайнагутдинова до 29 сентября 2019 года. По информации стражей порядка, задержанные готовили теракт на одном из объектов инфраструктуры республики.