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Задержанному за пикет уральцу предложили работу

Рустам Корелин te_ekb/vk.com

Рустам Корелин

общество [ версия для печати ]

Бизнесмены из Екатеринбурга готовы предоставить новую работу Рустаму Корелину, задержанному на Красной площади за одиночный пикет.

«История с Рустамом нас зацепила: такое большое предприятие и так поступает с рабочими! Так нельзя поступать с людьми. Если Рустам — парень с руками, мы найдем ему применение», — передаёт слова заместителя директора строительной компании СМУ-8 Александра Шакирова URA.RU.

Однако сам Корелин заявил, что предприятие оставлять не хочет.

«Я ведь не один, нас в бригаде пятеро, мы все работаем в одной смене, на одной линии», — сказал он.

Как ранее писал News.ru, одиночный пикет устроил на Красной площади в Москве 38-летний рабочий завода «Форэс» из города Сухой Лог Свердловской области Рустам Корелин. Пожаловавшегося на низкую зарплату работника вредного производства задержали через 10 минут после начала акции протеста.


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