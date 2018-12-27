Почему футболисты стали опасны для окружающих

https://news.ru/storage/news/142b1f42c7d5f741472525b309cd3fb3/ee06e731-80c6-49ef-9f00-b82e0753b28b_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Кокорин в суде

Будет ли Российский футбольный союз покрывать спортивных випов

Скандал с участием футболистов Кокорина и Мамаева уже не в первый раз поднял тему безнаказанности спортивных випов. На эту историю наложился свежий случай: 18 декабря в Рязани футбольные игроки избили и ограбили женщину. А это уже тенденция. Точнее две: с одной стороны спортсмены остаются уверенными в избирательности системы наказания, и считают, что если об инциденте не узнали СМИ, им ничего не грозит. С другой: кажется спортивные власти поняли, что если продолжать покрывать хулиганов в своем цеху, скандалы будут нарастать как снежный ком, и речь идет уже о спасении репутации отечественного футбола. Насколько российские футболисты опасны для людей, выяснял News.ru.

Управление МВД по городу Рязани опубликовало кадры нападения футболистов Дмитрия Митина и Артёма Надеева на 41-летнюю женщину 22 декабря. Полиция сообщила, что оба мужчины были пьяны, когда увидели что их будущая жертва снимает деньги в банкомате. Они погнались за ней, повалили на землю и избили ногами, после чего отняли у нее телефон и 36 тыс. рублей. Пострадавшая оказалась предпринимателем. Оба нападавших играли за клуб «Рязань», однако сейчас якобы не связаны с командой. Суд отправил одного из преступников в СИЗО на два месяца, второго — на тот же срок под домашний арест. За грабеж им грозит до семи лет лишения свободы.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=h_MMEMTf_Y0

Любопытно, что грабителей не остановило знание о недавнем случае с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, чьи похождения закончились тюрьмой. Футболисты сперва избили водителя телеведущей «Первого» Ольги Ушаковой, а затем, отдыхая в кафе, подрались с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. Окончания следствия они ожидают в СИЗО.

«Нет оправданий, нет никаких аргументов чтобы их оправдать. Роналду и Месси признают свои ошибки, и будут оштрафованы за неуплату налогов. А наши что? Да вы послушайте что о наших футболистах говорят. Позор. Из-за того что ты публичный, ты должен быть более ответственным, а не наоборот», — прокомментировал News.ru ситуацию с Кокориным и Мамаевым российский футбольный арбитр международной категории Гурам Сепиашвили.

Он также добавил, что Кокорину и Мамаеву футбольные чиновники помогают, но «таких выходок Российский футбольный союз» больше не простит. Спрашивается, значит раньше прощали? Может быть тут и скрывается ответ: если верны слухи о том, как раньше вели себя Кокорин и Мамаев, то их попадание в тюрьму действительно выглядит со стороны не более чем случайностью.

Так, еще в 2012 году сам Кокорин рассказал, как они с Мамаевым подрались с рэпером Lil Wayne и облили его шампанским. Зимой они отдыхали в Майами, где посещали один из главных местных клубов — «LIV». Там они повздорили с рэперами Lil Wayne и Drake. Первого якобы избили.



Если России нужны новости ,то пишите ,что Кокорин и Мамаев облили Lil@LilTunechi Шампанским )))и была драка))) pic.twitter.com/JGXKD0Sc — Александр Кокорин (@kokorink9) 24 декабря 2012 г.

И это, возможно, не единственный случай. Так, близкий к силовым кругам источник рассказал News.ru, что некогда Кокорин якобы нападал на пассажира в поезде, следующем из Санкт-Петербурга. Тогда якобы дело удалось скрыть и замять.

«За несколько лет на Мамаева и Кокорина несколько отказных (отказов в возбуждении дела, — News.ru) было. То они в машине кого-то избили, то Мамаев ДТП совершил. Все решали по-тихому, а почему? Потому что система работает выборочно, но и своих не бросает. Сейчас их наказали не просто за нападение, а за нападение на чиновников. Понимаете, о чем говорю? Система работает по принципу свой и чужой», — прокомментировал News.ru частный детектив Вячеслав Дёмин.

Впрочем, с системой все понятно, но почему именно футболисты заставляют говорить о себе в таком ключе? Еще не так давно в США существовал устойчивый негативный стереотип в связи с поведением некоторых чернокожих рэперов и спортсменов. Объясняется это тем, что рэп, бокс и баскетбол были для выходцев из социальных низов с преобладанием чернокожего населения единственным социальным лифтом. У тех, кто этим лифтом смог воспользоваться, уличное воспитание, скрещиваясь с большим деньгами, давало нередко взрывоопасный эффект.

Сегодня в России похожее положение — рэп и спорт для небогатой молодежи стали одной из немногих возможностей пробить стеклянный потолок, данный им от рождения (видеоблогерство не будем считать). Не все, внезапно получив деньги и известность, могут держать себя в руках. Особенно, когда две эти вещи автоматически включают тебя в касту неприкосновенных, а культура этого слоя общества сама по себе не отягощена чрезмерной интеллигентностью. Возможно ситуация в будущем немного изменится: по данным источника News.ru в спортивной среде, РФС рассматривает возможность отказаться от какой-либо поддержки в тюрьме Кокорина и Мамаева, в том числе в педагогических целях. Игорь Иванко/АГН «Москва» Павел Мамаев в суде

Впрочем, футбольный эксперт Андрей Малосолов считает, что футболисты это неоднородная среда, там есть и воспитанные интеллигентные, начитанные люди их правда не так уж много, но ярким примером является Сергей Семак, Сергей Игнашевич, которые проявляют себя на футбольном поле и за его пределами как порядочные джентльмены.

«Но надо понимать, что футболисты это ребята молодые. Ребята, на которых в какой-то момент жизни сваливается просто огромные деньги, гигантские для нас для всех. Деньги им что называется „сносят крышу“ от чего возникают подобного рода случаи хамского поведения», — говорит Малосолов.

При этом, по его мнению, Кокорин и Мамаев до обсуждаемого случая не были замечены в подобного рода актах вандализма и беспредельного хамства.

«Да, были какие-то их глупости, связанные с питьем шампанского, но они никого не били, никого не унижали и не творили беспредел. Просто произошел такой, с моей точки зрения, для всех футболистов, обуреваемых страстями, показательный случай и индульгенции на эти вещи им выписать не может. И все применяемые к ним меры уже настолько ударили не только по их имиджу, но и по их спортивным качествам. Но это тот самый случай, когда нужно вернуть мозги обратно, посмотреть на себя со стороны, обратиться к психологам и решить свои проблемы», — сказал News.ru Андрей Малосолов.

По его словам, профессия футболиста это не только играть на поле и забивать мячи, но еще и умение прилично коммуницировать с болельщиками и вообще в обществе, но не все его достигают: «мешают эмоции».