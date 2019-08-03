https://static.news.ru/photo/5d06aa7c-b5d4-11e9-a4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти Москвы провели большое совещание, посвящённое теме развития Воробьёвых гор, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По словам чиновника, было принято решение реконструировать заброшенную эскалаторную галерею, прекратившую работать в 1983 году.

Он сообщил, что открыть объект планируется в 2021 году.

Галерея была возведена одновременно со станцией «Ленинские горы» (нынешняя «Воробьёвы горы») в 1959 году. Её использовали для входа и выхода пассажиров к зданию МГУ. Она была закрыта вместе со станцией для реконструкции, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что участок Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрыт на выходные, с 3 по 4 августа. Ограничение движения введено из-за реконструкции наземного участка.