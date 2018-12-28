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За вовлечение детей в митинги будут штрафовать

Митинг в защиту свободного интернета в Москве Сергей Булкин/News.ru

Митинг в защиту свободного интернета в Москве

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в участие в несогласованных протестных акциях и собраниях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За вовлечение детей в подобные акции для физлиц будет предусмотрен штраф в размере 30−50 тыс. рублей или арест на 15 суток, для юрлиц — штраф 250−500 тыс. рублей, пишет «Реальное время».

В случае повторного нарушения штраф повышается: для физлиц — от 150 до 300 тыс. рублей,  для компаний — от 500 тыс. до 1 млн. рублей.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин подписал указ, предусматривающий продление 20-дневного срока для оплаты автомобильного штрафа со скидкой, в случае если извещение пришло с опозданием. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


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