За вовлечение детей в митинги будут штрафовать

https://news.ru/storage/news/864e3e1d8dd1bdefae33f173ed7e1ec3/d48571fc-f8a5-476e-88e8-e961d0077b1b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Митинг в защиту свободного интернета в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в участие в несогласованных протестных акциях и собраниях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За вовлечение детей в подобные акции для физлиц будет предусмотрен штраф в размере 30−50 тыс. рублей или арест на 15 суток, для юрлиц — штраф 250−500 тыс. рублей, пишет «Реальное время».

В случае повторного нарушения штраф повышается: для физлиц — от 150 до 300 тыс. рублей, для компаний — от 500 тыс. до 1 млн. рублей.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин подписал указ, предусматривающий продление 20-дневного срока для оплаты автомобильного штрафа со скидкой, в случае если извещение пришло с опозданием. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.