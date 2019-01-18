Движение «За права человека» отчиталось перед Минюстом

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Движение «За права человека» выполнило требование Минюста по предоставлению документации, которое поступило в правозащитную организацию в середине декабря 2018 года. Сотрудникам пришлось проделать большую работу, дабы собрать необходимый пакет документации за предыдущие три года. Фактически на неделю деятельность движения была парализована, поскольку все работники занимались только подготовкой документов для Минюста.

«По существу проверка закончена. Сделан ряд мелких технических замечаний, которые мы будем исправлять. Например, нам указали на неправильное оформление реестра региональных организаций», — отметил в разговоре с News.ru глава движения Лев Пономарёв. Он объяснил технические ошибки в документах малым количеством сотрудников, которые работают в организации.

Пономарёв отметил, что у него имеется бумага из ФНС, датированная 18 января, в которой указано, что Минюст не обнаружил нарушений в отношении движения «За права человека». В ближайшее время в организации должны получить официальный ответ от Минюста.

Ранее News.ru сообщал о внеплановой проверке движения Министерством юстиции. Для организации такая проверка стала неожиданностью. О проверке со стороны Минюста также заявлял научно-информационный и просветительский центр «Мемориал». В январе организация передала Минюсту все затребованные документы.