Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Уникальные работы по прокладке газопровода на большой глубине под Москвой-рекой начались в столице. Первым в плане реконструкции стоит дюкер «Автозаводский», который проходит в районе Нагатинской набережной, на очереди — «Даниловский».

Впервые за всю историю газового хозяйства Москвы газопровод прокладывается на глубине более 10 метров от дна реки при помощи тоннелепроходческого комплекса. В отличие от газопровода, который лежит на дне, уложенный...