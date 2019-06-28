В рамках прошедшего на днях заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, было принято решение ввести дополнительные жёсткие меры в отношении водителей большегрузных автомобилей.
Об этом журналистам рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
По словам чиновника, управление большегрузом, масса которого превышает допустимую, будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля в пользу государства.
Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза, — сказал Дитрих в интервью телеканалу «Россия-1».
Министр уточнил, к таким мерам решено прибегнуть ввиду того, что подобные действия водителей фур приводят к порче дорожного покрытия.
Ранее на заседании Госсовета по развитию дорог и дорожной инфраструктуры депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил построить целую сеть дорог от Европы до Тихого океана, писал News.ru.