За распитие кофе в метро штрафовать не будут

https://news.ru/storage/news/63e3e680bb7e80a28eedc8b7ef63e9b2/1bb47113-e03f-491f-af68-f5f4792bd843_850.jpg Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что власти не планируют запрещать пассажирам ездить в метро со стаканчиками кофе в руках.

«Это не запрещено и, видимо, не будет запрещено, не планируется ничего менять», — сказал Ликсутов журналистам.

Он только посоветовал любителям кофе быть аккуратными.

Ранее News.ru писал, что инициативные граждане предложили в московском метро давать объявление, чтобы сидящие в вагоне пассажиры не клали ногу на ногу. По их мнению, это проявление вежливости, такое же, как снятие рюкзаков со спины. Подписи за эту инициативу поставили пока только 176 человек, для рассмотрения решения на региональном уровне необходимо набрать 100 тысяч голосов. Голосование закончится 26 января.