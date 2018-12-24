Юрский госпитализирован в московскую клинику

https://news.ru/storage/news/e652c6659211e00bcf5214d7226ecdef/30e5e646-c091-4d19-bca7-258b7f933c44_850.jpg Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Сергей Юрский

Российский актёр Сергей Юрский госпитализирован в инфекционное отделение московской больницы. Его доставили с воспалением в лечебное учреждение в воскресенье, 23 декабря.

При этом актёр находился в сознании. Точный диагноз пока неизвестен, сообщает РЕН ТВ без указания источников информации.

За длительную карьеру 83-летний лауреат премии «Золотая маска» и заслуженный артист РСФСР исполнил более ста ролей в театре и кино. Наиболее известные картины с его участием — «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и «Республика ШКИД».

Ранее News.ru сообщал, что в Москве госпитализирована актриса Татьяна Швыдкова. Столичные медики обследовали актрису Театра на Покровке после того, как она упала, получила ушиб и повредила плечо.