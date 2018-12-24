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Юрский госпитализирован в московскую клинику

Сергей Юрский Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Сергей Юрский

общество [ версия для печати ]

Российский актёр Сергей Юрский госпитализирован в инфекционное отделение московской больницы. Его доставили с воспалением в лечебное учреждение  в воскресенье, 23 декабря.

При этом актёр находился в сознании. Точный диагноз пока неизвестен, сообщает РЕН ТВ без указания источников информации.

За длительную карьеру 83-летний лауреат премии «Золотая маска» и заслуженный артист РСФСР исполнил более ста ролей в театре и кино. Наиболее известные картины с его участием — «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и «Республика ШКИД».

Ранее News.ru сообщал, что в Москве госпитализирована актриса Татьяна Швыдкова. Столичные медики обследовали актрису Театра на Покровке после того, как она упала, получила ушиб и повредила плечо.


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