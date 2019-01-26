Меморандум по украинской провокации подготовили в Крыму

Правовой меморандум по делу в Керченском проливе подготовили российские юристы. Документ будет готов в ближайшие дни.
«Нарушение границы РФ украинскими моряками с юридической точки зрения можно понять как провокацию со стороны Украины», — сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном правительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Ранее в Крыму проигнорировали требование Парламентской ассамблеи Совета Европы немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. 24 января ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. В документе содержится призыв освободить украинских военных, а также воздерживаться от любых шагов, способных обострить ситуацию между Россией и Украиной, писал News.ru.