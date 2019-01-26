Меморандум по украинской провокации подготовили в Крыму

https://news.ru/storage/news/0538c8806f2caeb40f0e56c7ca025a0e/0200299f-a641-46c6-9f2a-9ab2426cd43f_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правовой меморандум по делу в Керченском проливе подготовили российские юристы. Документ будет готов в ближайшие дни.

«Нарушение границы РФ украинскими моряками с юридической точки зрения можно понять как провокацию со стороны Украины», — сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном правительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Ранее в Крыму проигнорировали требование Парламентской ассамблеи Совета Европы немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. 24 января ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. В документе содержится призыв освободить украинских военных, а также воздерживаться от любых шагов, способных обострить ситуацию между Россией и Украиной, писал News.ru.