В ожидании решения РЖД относительно выезда автомобиля с певицей Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала, состоявшегося 1 июля, творческий истеблишмент продолжает высказывать оценку действий примадонны. Скандальное происшествие прокомментировали Владимир Винокур, Любовь Успенская, Андрей Разин, блогер Миро и другие. News.ru попросил певца и композитора Юрия Лозу высказать своё мнение по поводу нетривиального поступка Аллы Борисовны.

— Юрий Эдуардович, мнения относительно инцидента на Рижском вокзале разделились: кто-то защищает примадонну, кто-то, напротив, осуждает. Ваша точка зрения — виновна или нет?

— Въехала и въехала. Если пускают, то почему не въехать? Она не виновата, она тут не при чём. Виноваты люди, которые её туда впустили. Если никого не пускают, то и её не должны были впускать. А если ей дали возможность, то почему бы не воспользоваться?

— Но поступок не тривиальный, согласитесь?

— В России такого рода действия в порядке вещей. Вы посмотрите в Москве, на Кутузовском, специально выделенная линия для тех, кто едет по встречной полосе. Я туда въехать не могу, мне туда нельзя. Но по ней всегда летят какие-то люди, которые считают, что им это позволено. У нас в стране есть законы, но, по сути, они не являются законами. Закон — это то, что обязательно для всех. А у нас закон содержит сведения о том, чего делать нельзя, нельзя, нельзя, а в конце, маленькими буковками: «Можно, если есть специальное разрешение». В итоге такое разрешение есть у всех, кому оно нужно — у всех, у кого есть деньги и у кого есть связи.

— То есть в случае с Пугачёвой возмущаться нечем?

— Когда у нас вся страна будет жить по закону, тогда мы и будем возмущаться. Наш человек так уже приучен: не хочет, чтобы все жили по закону, а хочет, чтобы по закону жили все, кроме него. К слову сказать, она не первая, кто выезжает на перрон.

— Столько внимания выезду — это связано с её статусом знаменитости?

— История получила огласку благодаря тому, что сегодня у каждого в руках мобильный телефон, а ролики можно без проблем и крайне быстро выкладывать в Интернет. Раньше такой возможности не было — снял и снял, и сидишь дома. теперь же мгновенно всё становится достоянием гласности. И раньше въезжали на перрон машины, но никто это не тиражировал в сети. Не Пугачёва изобрела заезд на перрон, она далеко не первая.

— Владимир Винокур считает, что Алла Борисовна своей жизнью и творчеством заслужила право на исключительное отношение к себе.

— Я считаю, что если мы хотим жить в стране, где законы исполняются, то начинать надо с себя. Посмотрите, ведь наши олигархи, которые здесь у нас наживаются и вывозят миллиарды из страны, они пытаются всё устроить так, чтобы доживать свой век в тех странах, где законы соблюдаются. То есть, он живёт у нас, пинком открывает все двери, ездит по встречке, заезжает на перрон на автомобиле, а потом всё-таки уезжает в Швейцарию, где ничего подобного делать нельзя никому, включая президента страны. Оказывается, что жить в стране, где все исполняют законы, лучше!

— Андрей Разин предположил, что начальника Рижского вокзала уволят. Якобы уже есть приказ РЖД. Правильно ли это?

— Я не думаю, что надо увольнять начальника вокзала. Ему надо объяснить, что пришла пора менять правила: теперь у всех есть телефоны с камерами, и общественность может поднять волну. А что начальник... Он живёт в соответствии с правилами, которые действуют у нас в стране. Разрешив Алле Борисовне проехать по перрону он ничего противозаконного, с его точки зрения, не сделал. Потому что кроме Пугачёвой, туда всегда заезжало очень много всякого народа, и никого это не возмущало. А сейчас внезапно возмутились. Пора менять правила.

— Юрий Эдуардович, Вам приходило когда-нибудь в голову заехать на перрон в автомобиле?

— Я стою в очередях, что уже говорить про перроны. У меня есть мои собственные внутренние нравственные установки. Я никогда себе такое бы не позволил.