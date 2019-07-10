В восьми столичных парках для юных москвичей будут проводиться бесплатные интерактивные занятия «КиндерСфера: стань предпринимателем».
Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, занятия будут проходить с 13 июля по 4 августа по выходным. Слушателями могут стать дети в возрасте от шести до 17 лет. Им объяснят, как создавать бизнес-проекты на основе своих идей и как найти стартовый капитал.
Зарегистрироваться можно будет у входа в парк прямо перед началом учебного дня, который стартует в 12:00, сообщает «
Как ранее писал News.ru, в Детском Черкизовском парке планируется построить две новые игровые площадки. В нём уже проводятся работы по благоустройству и озеленению.