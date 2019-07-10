https://static.news.ru/photo/bbd2142a-a2e6-11e9-8d03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: obruchev.mos.ru

В восьми столичных парках для юных москвичей будут проводиться бесплатные интерактивные занятия «КиндерСфера: стань предпринимателем».

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, занятия будут проходить с 13 июля по 4 августа по выходным. Слушателями могут стать дети в возрасте от шести до 17 лет. Им объяснят, как создавать бизнес-проекты на основе своих идей и как найти стартовый капитал.

Зарегистрироваться можно будет у входа в парк прямо перед началом учебного дня, который стартует в 12:00, сообщает « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, в Детском Черкизовском парке планируется построить две новые игровые площадки. В нём уже проводятся работы по благоустройству и озеленению.