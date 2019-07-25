https://static.news.ru/photo/ee3e1586-aefc-11e9-a0a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот Александр Шестун/youtube

Жена экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна Юлия Шестун расценила отложение сегодняшнего заседания как попытку тянуть время.

Они просто тянут время и ждут, пока он умрёт, — заявила она.

Также супруга Шестуна сказала корреспонденту News.ru, что пока семье не получилось попасть к мужу в психиатрическую больницу, куда его перевели накануне из СИЗО. Юлия добавила, что насильно кормить его никто не станет.

25 июля Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Шестуна, сославшись на то, что он отсутствует на заседании.

Ранее News.ru писал о том, что Шестун обвенчался с женой в СИЗО.