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Юденич объяснила слова о вкладе граждан в бюджет

Марина Юденич Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Марина Юденич

общество [ версия для печати ]

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Юденич заявила, что её слова о недостаточном вкладе граждан в бюджет вырваны из контекста. 

«Недоразумение возникло из-за того, что некий пользователь ФБ выдернул мою фразу из контекста, исказив смысл сказанного», — написала она в Facebook и приложила видео в доказательство своей правоты.

При этом она через соцсеть спросила активиста, намерен ли он перед ней извиниться. Он ответил, что извиняться ему не за что, и в комментариях снискал большую поддержку, нежели общественница, призванная отстаивать права человека.

Ранее News.ru писал, что высказывание Юденич вызвало негативную реакцию россиян. В ходе встречи с жителями подмосковного Королёва чиновница обвинила граждан в недостаточном вкладе в федеральный бюджет. Она спросила: «А вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?», отвечая на предложение жителей Королёва восстановить исторический квартал города. Граждане возмущённо напомнили представителю СПЧ, что исправно платят налоги. В ответ чиновница согласилась, что бюджет страны действительно пополняется за счёт налогов, но в «современных экономических условиях требовать миллиард безнравственно».


#Московскаяобласть #спч
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