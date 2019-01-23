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Ящер ядозуб родился в Московском зоопарке

Jeff Servoss/Wikimedia Commons

общество [ версия для печати ]

Редкий мексиканский ящер ядозуб родился в Московском зоопарке. Размножение этого вида в неволе, по словам специалистов, имеет большую ценность для всего зоопарковского сообщества.

«Ящер родился 1 января. Его вес составляет 20 г, однако он уже активно учится охотиться. Сначала его добычей были сверчки, а затем в рацион маленького ядозуба добавили кормовых грызунов», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Новорождённый сейчас находится в специальном помещении, где за его самочувствием наблюдают герпетологи. Как только он достаточно окрепнет, его перенесут в экспозицию. Увидеть ядозуба можно будет в павильоне «Террариум», информирует RNS.

Ранее News.ru писал о том, что 2018 год стал удачным для Московского зоопарка в плане получения потомства. В общей сложности на свет появились более восьми сотен детёнышей, что на 200 особей превышает показатель прошлого года.

Наибольшее потомство дали пернатые обитатели зоопарка (341 птенец) и млекопитающие (247 детенышей). Кроме того, популяция зоосада пополнилась десятками рептилий, амфибий и рыб.

В частности, детеныши появились у таких редких животных, как сычуаньский такин, кафрский рогатый ворон, мартышка диана. Особой гордостью зоопарка стало получение потомства редчайшего безухого калимантанского варана. До настоящего времени не было известно ни одного случая размножения этой рептилии в неволе.


#зоопарк
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