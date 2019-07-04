https://static.news.ru/photo/383c611e-9e64-11e9-ad5d-fa163e074e61_1024.jpg Ирина Яровая Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в России единую минуту молчания в День памяти и скорби.

По её словам, в настоящее время фиксируются попытки девальвировать эту дату.

Миру гораздо интереснее обсуждать уже победу в лучшем случае, но замалчивать нападение на Советский Союз, — отметила она.

Яровая считает, что единая минута молчания в 12:15, в то время, когда было сделано заявление о нападении, напомнит другим странам о стойкости России и её победе в войне.

Зампредседателя ГД добавила, что внесение в закон соответствующих поправок станет фактором «воспитания и памяти, и преемственности, которая тоже имеет непреходящее значение», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что 22 июня по всей стране прошли памятные акции. В Москве на Крымской набережной зажгли 1418 свечей, каждая из которых символизирует конкретный день Великой Отечественной войны. А в Александровском саду люди заступили на «Вахту памяти».