Яровая: инцидент со Скабеевой не должен остаться безнаказанным

https://news.ru/storage/news/025f5e45c915d9b51b4bd148d72f5ce0/02606264-b19c-4fa4-8534-7818f8bf4ce8_850.jpg Сергей Бyлкин/News.ru

Ирина Яровая

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, поступок депутата Верховной рады Борислава Берёзы, который толкнул журналистку Ольгу Скабееву, не может остаться безнаказанным.

«Нельзя превращать в круговую поруку и привычку политическое хамство и рукоприкладство. Иначе ПАСЕ скоро превратится в выездной балаган Рады, которая вне традиций своего народа и не стесняется всего мира», — передаёт слова Яровой её пресс-служба.

Как ранее писал News.ru, известная российская журналистка Ольга Скабеева рассказала подробности инцидента с нападением на неё депутата Верховной рады, представителя украинской делегации в ПАСЕ. Борислав Берёза оскорбил и толкнул телеведущую телеканала «Россия 1» во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.