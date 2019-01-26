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Яровая: инцидент со Скабеевой не должен остаться безнаказанным

Ирина Яровая Сергей Бyлкин/News.ru

Ирина Яровая

общество [ версия для печати ]

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, поступок депутата Верховной рады Борислава Берёзы, который толкнул журналистку Ольгу Скабееву, не может остаться безнаказанным.

«Нельзя превращать в круговую поруку и привычку политическое хамство и рукоприкладство. Иначе ПАСЕ скоро превратится в выездной балаган Рады, которая вне традиций своего народа и не стесняется всего мира», — передаёт слова Яровой её пресс-служба.

Как ранее писал News.ru, известная российская журналистка Ольга Скабеева рассказала подробности инцидента с нападением на неё депутата Верховной рады, представителя украинской делегации в ПАСЕ. Борислав Берёза оскорбил и толкнул телеведущую телеканала «Россия 1» во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.


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