https://static.news.ru/photo/4dfa7926-a6ea-11e9-8cc4-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Ярмольник Фото: Сергей Булкин/News.ru

Известный актер и зоозащитник Леонид Ярмольник в разговоре с News.ru высказался о необходимости создать в России ведомство, которое занималось бы контролем за цирками. Он отметил, что зачастую за деятельностью шапито в стране никто не следит — животных перевозят в жутких условиях.

С точки зрения гуманизма и человеческого отношения к братьям нашим меньшим — это отвратительно и страшно. Нужно создавать ведомство, которое будет контролировать каждый цирк — как животные живут, как за ними ухаживают. В одночасье их убирать не надо, но нужно осуществлять невероятный контроль над тем, чтобы о животных заботились и не проявляли по отношению к ним жестокости, — заявил Ярмольник.

Он также заявил, что большую роль в этом вопросе играет профессионализм дрессировщика. При этом актер отметил, что несмотря на то, что многие выросли на цирках, с учетом современных возможностей и технологий создавать представления можно и без использования труда животных. Методы дрессуры в любом случае построены на угрозах и запретах, подытожил Леонид Ярмольник.

Как ранее писал News.ru, Россельхознадзор с 2020 года будет выдавать лицензии на использование животных для «культурно-зрелищных целей». Ведомство начнёт следить за содержанием зверей в зоопарках, цирках и дельфинариях.