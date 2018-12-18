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«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России

Кирилл Каллиников/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Сервис «Яндекс.Новости» может прекратить работать на территории России в случае принятия законопроекта об ограничении участия иностранцев в новостных агрегаторах.

В отзыве компании говорится, что законопроект необоснованно наложит ограничения на осуществление российскими фирмами законной экономической деятельности.

«Наложение предложенных законопроектом ограничений на владельцев новостных агрегаторов <…> может повлечь для добросовестных участников рынка существенные финансовые затруднения либо прекращение деятельности», — говорится в тексте документа, который приводит BBC.

При этом в пресс-службе заявили, что будут рассмотрены возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учётом требований законодательства.

В свою очередь, аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин отметил, что из-за нового закона «Яндексу» придётся либо закрывать новостной сервис, либо переводить на российское юрлицо. Эксперт добавил, что закрытие агрегатора не сильно отразится на финансовых показателях компании, поскольку для неё это не главный источник дохода.

Как писал News.ru, 18 декабря депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об ограничении участия иностранцев в новостных агрегаторах, работающих в РФ. Доля капитала иностранных акционеров в компаниях, согласно проекту закона, не должна превышать 20%.


#госдума #законопроекты #яндекс
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