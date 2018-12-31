«Яндекс.Дзен» заблокировал канал «МБХ Медиа»

https://news.ru/storage/news/4d7a901a056b31a3e8c85f8b8e9eef2f/ea83f956-e446-4d47-bee6-6f8038d6b3f4_850.jpg Игорь Иванко/АГН «Москва»

Компания «Яндекс» по требованию Роскомнадзора заблокировала основной канал «МБХ Медиа» на платформе «Яндекс.Дзен». Требование ведомства связано с размещением «информационных материалов нежелательной организацией "Открытая Россия"».

В качестве основания блокировки приводится требование Генпрокуратуры от февраля 2018 года, сообщает «Медиазона».

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор заблокировал новый адрес сайта «МБХ Медиа». Издание проработало с ним немногим больше месяца. Портал был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры.