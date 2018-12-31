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«Яндекс.Дзен» заблокировал канал «МБХ Медиа»

Игорь Иванко/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Компания «Яндекс» по требованию Роскомнадзора заблокировала основной канал «МБХ Медиа» на платформе «Яндекс.Дзен». Требование ведомства связано с размещением «информационных материалов нежелательной организацией "Открытая Россия"». 

В качестве основания блокировки приводится требование Генпрокуратуры от февраля 2018 года, сообщает «Медиазона».

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор заблокировал новый адрес сайта «МБХ Медиа». Издание проработало с ним немногим больше месяца. Портал был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры.


#яндекс #блокировка #МБХМЕДИА
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