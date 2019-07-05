https://static.news.ru/photo/80b10e68-9f27-11e9-bfd2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Группа компаний «Яндекс», которая среди прочего владеет агрегатором службы такси, хочет договориться с властями столицы о дополнительной разметке на дорогах. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал управляющий директор корпорации Тигран Худавердян.

По его словам, речь идёт о наиболее сложных участках трасс, где происходит много ДТП, есть школы или больницы. Главная задача — обеспечить безопасность на дорогах.

Необходимо предупреждать отдельно не только, когда водитель нарушает скоростной режим, а просто когда водитель въезжает в [опасную] зону, — цитирует Худавердяна АГН « Москва ».

Для пассажирских перевозок посредством такси это особенно важно, отметил он. По его словам, руководство агрегатора уже начало контролировать скорость водителей. Злостных нарушителей — а ими оказались примерно 1,5% владельцев машин — на длительные сроки лишили доступа к сервису.

Ранее News.ru cообщал, что сервис начал тестировать в Москве услугу вызова водителя для поездок на автомобиле клиента. Обязательным условием для использования новинки является наличие полиса ОСАГО, который разрешает пользоваться машиной неограниченному количеству водителей.