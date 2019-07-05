https://static.news.ru/photo/95f23c48-9f1d-11e9-9a6c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Ремонтные работы на территории амфитеатра на Хохловской площади в Москве, где год назад было организовано общественное пространство «Яма», завершились.

По данным пресс-службы Центрального административного округа, реконструкция заняла меньше недели.

Территория отмыта и почищена от мусора и надписей. Отремонтированные настилы и лавочки безопасны для посетителей. Урны и светильники заменены на новые, — говорится в сообщении.

Помимо этого, специалисты восстановили покрытие terraway и ливнёвки, а также обновили ландшафтный дизайн и деревья, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что благоустройство берегов Москвы-реки выполнено на 27%, полностью работы завершить власти планируют за четыре года.