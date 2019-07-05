Ремонтные работы на территории амфитеатра на Хохловской площади в Москве, где год назад было организовано общественное пространство «Яма», завершились.
По данным пресс-службы Центрального административного округа, реконструкция заняла меньше недели.
Территория отмыта и почищена от мусора и надписей. Отремонтированные настилы и лавочки безопасны для посетителей. Урны и светильники заменены на новые, — говорится в сообщении.
Помимо этого, специалисты восстановили покрытие terraway и ливнёвки, а также обновили ландшафтный дизайн и деревья, передаёт
Ранее News.ru писал, что благоустройство берегов Москвы-реки выполнено на 27%, полностью работы завершить власти планируют за четыре года.