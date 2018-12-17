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Сергею Шнурову предложили «королевский трон»

Сергей Шнуров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Шнуров

общество [ версия для печати ]

Стихотворение Сергея Шнурова про заседание президентского Совета по культуре и искусству нашло отклик в рядах российских политиков. В поэтической форме музыканту ответила руководитель профильного комитета Госдумы РФ Елена Ямпольская.

Строки чиновницы процитировало Федеральное агентство новостей:

«Посмотрит ли ТВ, услышит радио —

Сейчас же зарифмует, вуаля!

И окажись рожден не в Ленинграде он,

Так был бы Шнур у трона короля», — сочинила общественный деятель.

В своём Instagram лидер рок-группы «Ленинград» высказался о работе думцев в ироничной форме и посетовал на то, что им не наливают вместо воды крепкий алкоголь.

«Нет задора в заседаниях, вы гляньте.

Им на стол вместо воды бы водки,

В истинном (как есть всё) варианте,

Мы б тогда услышали все сводки», — написал Шнуров.

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Если б в комитете по культуре, Не сидели б просто так, не кисли, А сказали б всё как есть в натуре, Вдруг озвучили бы свои мысли. Без оглядки на цензуру, честно, Так и так мол обстоят делишки. Я б послушал правду с интересом, Но пока ребята это слишком. Нет задора в заседаниях, вы гляньте. Им на стол вместо воды бы водки, В истинном (как есть всё) варианте, Мы б тогда услышали все сводки.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)


Ранее News.ru публиковал мнение шоумена о рейтинге российских городов по качеству жизни. Вокалист заверил общественность, что говорит «без иронии», и предположил, что теперь «в Тюмень и Грозный прут девицы», массово покидая Москву. По его мнению, даже Италия больше никого не прельщает, поскольку появился новый город-мечта.


#сергейшнуров
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