Сергею Шнурову предложили «королевский трон»

Стихотворение Сергея Шнурова про заседание президентского Совета по культуре и искусству нашло отклик в рядах российских политиков. В поэтической форме музыканту ответила руководитель профильного комитета Госдумы РФ Елена Ямпольская.
Строки чиновницы процитировало Федеральное агентство новостей:
«Посмотрит ли ТВ, услышит радио —
Сейчас же зарифмует, вуаля!
И окажись рожден не в Ленинграде он,
Так был бы Шнур у трона короля», — сочинила общественный деятель.
В своём Instagram лидер рок-группы «Ленинград» высказался о работе думцев в ироничной форме и посетовал на то, что им не наливают вместо воды крепкий алкоголь.
«Нет задора в заседаниях, вы гляньте.
Им на стол вместо воды бы водки,
В истинном (как есть всё) варианте,
Мы б тогда услышали все сводки», — написал Шнуров.
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Если б в комитете по культуре, Не сидели б просто так, не кисли, А сказали б всё как есть в натуре, Вдруг озвучили бы свои мысли. Без оглядки на цензуру, честно, Так и так мол обстоят делишки. Я б послушал правду с интересом, Но пока ребята это слишком. Нет задора в заседаниях, вы гляньте. Им на стол вместо воды бы водки, В истинном (как есть всё) варианте, Мы б тогда услышали все сводки.
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