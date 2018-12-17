Сергею Шнурову предложили «королевский трон»

https://news.ru/storage/news/512fdf477acc1f5db6e776520c808ec3/f6c72e68-757d-468a-bd87-d5b902a0a9af_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Шнуров

Стихотворение Сергея Шнурова про заседание президентского Совета по культуре и искусству нашло отклик в рядах российских политиков. В поэтической форме музыканту ответила руководитель профильного комитета Госдумы РФ Елена Ямпольская.

Строки чиновницы процитировало Федеральное агентство новостей:

«Посмотрит ли ТВ, услышит радио — Сейчас же зарифмует, вуаля! И окажись рожден не в Ленинграде он, Так был бы Шнур у трона короля», — сочинила общественный деятель.

В своём Instagram лидер рок-группы «Ленинград» высказался о работе думцев в ироничной форме и посетовал на то, что им не наливают вместо воды крепкий алкоголь.

«Нет задора в заседаниях, вы гляньте. Им на стол вместо воды бы водки, В истинном (как есть всё) варианте, Мы б тогда услышали все сводки», — написал Шнуров.

Ранее News.ru публиковал мнение шоумена о рейтинге российских городов по качеству жизни. Вокалист заверил общественность, что говорит «без иронии», и предположил, что теперь «в Тюмень и Грозный прут девицы», массово покидая Москву. По его мнению, даже Италия больше никого не прельщает, поскольку появился новый город-мечта.